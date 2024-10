Pagine Romaniste (L. Meriggioli, F. Castellucci) – La Roma torna in campo dopo la nefasta sconfitta per 5-1 al Franchi. Gli uomini di Juric sono chiamati nella notte di Halloween non solo a non replicare le ultime prestazioni, ma a vincere e convincere di fronte ai 60mila dell’Olimpico. L’appuntamento è alle ore 20.45, e per l’occasione Juric dovrebbe ritrovare El Shaarawy, alle prese con l’infortunio riscontrato a Monza prima della sosta. Non si accantona l’ipotesi di clamorose esclusioni da parte del tecnico, soprattutto in virtù dei rumors su alcuni screzi con i senatori. Juric non potrà contare sullo squalificato Hermoso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-TORINO

Svilar difenderà i pali della porta giallorossa. La linea difensiva sarà composta da Mancini, N’Dicka e Angeliño. I grandi dubbi riguardano il centrocampo: Kone e Pisilli sono favoriti su Le Fée, Cristante e Paredes, ma non è da escludere un arretramento di Pellegrini, per far partire dal 1’ Baldanzi. Sulle fasce Celik e Zalewski, favoriti su El Shaarawy e Soulé. Dybala a supporto della punta Dovbyk, con al suo fianco il capitano giallorosso. Out Hermoso per squalifica e Saelemaekers per infortunio.

DOVE VEDERE LA SFIDA DELL’OLIMPICO

Il match, valido per la decima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su DAZN, anche in streaming. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

ARBITRA FABBRI. AL VAR MAZZOLENI

Il match contro il Torino sarà diretto da Fabbri della sezione di Ravenna, con Del Giovane e Di Iorio ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Tremolada. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Abisso nel ruolo di AVAR. Tredici i precedenti con i giallorossi: 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Sangaré, Paredes, Pisilli, Le Fée, Soulé, Baldanzi, Shomurodov.

Squalificati: Hermoso.

Diffidati: /

Indisponibili: Saelemaekers.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Lazaro; Sanabria, Adams.

Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Vojvoda, Tameze, Karamoh, Dembelé, Gineitis, Ciammaglichella, Njie, Balcot, Gabelini.

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Ilic, Sosa.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Del Giovane-Di Iorio.

IV Uomo: Tremolada.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Abisso.

Foto: Done_art10