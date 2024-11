Pagine Romaniste – Una farà tutto sommato tranquilla e positiva per Fabbri, che lascia qualche sbavatura sul terreno di gioco. Valuta bene i contatti nelle sue aree di rigore, ma sulla gestione dei cartellini, qualcosa è da rivedere (ad esempio Maripan su Dybala).

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Al 16′ Dybala giù in area-Toro: è un duello nel quale Maripan non commette niente di grave. Ripresa: al 25′, giallo a Coco per colpo sulla coscia di Baldanzi che poi è da giallo per irregolarità su Njie. Al 22′, ancora Baldanzi commette fallo su Vlasic: il gol del giallorosso è giustamente annullato. Masina (40′, su Celik) e Pellegrini (46′, pestone su Ricci): gialli. Al 47′, Nije giù in area-Roma toccato da Kone: poco per un rigore.

Una gara non difficile ne scorretta: gestibile, insomma. Vede bene nelle due aree, ammonisce per interventi sui quali sorvolare è quasi impossibile. Voto: 6.

CORRIERE DELLO SPORT – Non perfetta la partita di Fabbri, pur priva di errori marchiani. Si possono discutere alcune scelte tecniche, i cartellini non sempre sono coerenti (soprattutto con quelli non fatti), ma non hanno inciso sull’andamento del match.

Rischio (controllato) per Maripan che, in area, trattiene (leggermente, eh?) Dybala che gli stava sgusciando via. Non sono trattenute reciproche (la Joya ci prova, ma non ci riesce), ok lasciar proseguire. Lo stesso dicasi per il contatto fra Koné e Njie nel recupero, il granata va giù troppo facile.

Nessun fallo sulla rete di Dybala: ingenuo retropassaggio di Linetty, la Joya s’inserisce e scippa il pallone, addirittura a distanza rispetto a Milinkovic Savic, non c’è alcun contatto. Voto: 5,5.

Foto: [Paolo Bruno] via:[Getty Images]