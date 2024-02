Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato dopo la sconfitta con la Roma. Queste le sue parole:

JURIC A DAZN

Si è preso gol con troppa facilità?

Penso che in due partite abbiamo fatto 38 tiri e subiti 14 ma abbiamo perso entrambe. Penso che la squadra ha sprecato tante situazioni pericolose nel primo tempo in cui dobbiamo fare meglio. Devi essere più cattivo. Poi abbiamo commesso un’ingenuità e queste cose si pagano. La squadra si esprime bene ma manca qualcosa per vincere queste partite.

Dopo il 2-1 della Roma è mancata energia mentale?

Può essere, valuteremo dopo. Abbiamo dominato il primo tempo e poi prendi un eurogol da Dybala non è facile accettarlo. Poi la squadra si è ripresa alla fine ma ci sono tante cose positive. Rimane questa sensazione che la squadra domina anche se ci manca un sacco di gente. Serve il giusto intreccio per vincere queste partite.

Come sta Lovato?

Adesso vedremo, speriamo di recuperare Buongiorno per sistemare un po’ questa situazione.

Da cosa dipendono i pochi gol?

Siamo una squadra spreco. A volte ci manca l’ultimo tiro. Così diventa difficile perché poi dietro abbiamo ragazzi giovani e qualcosa ti scappa. Non determinare tante situazioni poi è un peccato. Con la Lazio siamo stati sfortunati. Facciamo troppi pochi gol per quel che creiamo. Manca l’incastro per fare di più.

Quanto c’è di tuo sulla freccia di Bellanova?

Quando trovi i ragazzi predisposti a lavorare diventa semplice. Quando capiscono ciò che gli dici poi crescono perché aumenta l’entusiasmo. Sta crescendo in un modo impressionante. Anche in fase difensiva.

Questo Torino può vincere con Fiorentina e Napoli?

La squadra ci deve credere perché se giochiamo così vuol dire che possiamo starci. Dobbiamo confinare così perché sono convinto che possiamo fare filotto.