Continua la missione di Tiago Pinto a Londra. Il General Manager infatti, stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio, sarà ancora nella capitale fino a venerdì. In programma un incontro con gli agenti di Gianluca Scamacca per provare a bloccare il giocatore. Il dirigente cerca di trovare l’intesa sullo stipendio. Poi si dovrà convincere il West Ham per la formula del prestito.

Sul fronte cessioni, invece, ci sono diverse situazioni da risolvere: per Matías Viña si sta trattando con il Bournemouth ma il club inglese, dove il difensore uruguaiano è stato in prestito nella seconda parte della stagione, non vuole pagare 17 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. La Roma potrebbe trattare per 7-8 milioni.

Per Kluivert, poi, dopo l’esperienza al Valencia, Pinto ha incontrato diversi club inglesi, soprattutto il Fulham e il Bournemouth più defilato. Reynolds vorrebbe rimanere al Westerlo: la società belga, però, non vuole arrivare ai 7 milioni fissati per il riscatto. Sul difensore americano ci sono alcuni club inglesi di Championship ma anche squadre top dallo stesso Belgio.