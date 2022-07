Roma, tanti test: c’è anche l’Ascoli

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo – J. Aliprandi) – Mourinho vuole cominciare la stagione per dare continuità alla squadra. Ha ottenuto un grandissimo risultato, riportando a Roma un trofeo che mancava da quattordici anni. Ma sa che per ripetersi bisogna migliorarsi. Era stato chiaro con i Friedkin, subito dopo aver festeggiato insieme il successo europeo. La Roma sta incontrando difficoltà sul mercato, come quasi tutte le altre società.

Deve cercare di vendere per poter accontentare Mourinho e la cessione di Zaniolo aiuterebbe a fare cassa per gli acquisti che mancano. Ma ci sono anche quindici giocatori da sistemare, molti dei quali non saranno convocati per il ritiro in Portogallo. Mourinho vuole portare la Roma pronta all’inizio del campionato. La squadra giocherà quasi dieci amichevoli prima del debutto contro la Salernitana. Ne è stata fissata una a Trigoria contro l’Ascoli, a fine mese, di ritorno dal Portogallo e prima di giocare in Israele contro il Tottenham.