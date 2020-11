Roma stile portoghese: area sportiva a Tiago Pinto

Il Corriere Della Sera (L.Valdiserri) – La Roma è sempre più portoghese. Insieme a Paulo Fonseca lavorerà presto il nuovo responsabile dell’area sportiva, Tiago Pinto. E’ lui il nome scelto dopo un lunghissimo casting di Dan e Ryan Friedkin: lascerà il Benfica e inizierà a lavorare per la Roma il 1 gennaio 2021. 36 anni, laureato in Pedagogia all’Università di Porto, ha conseguito un Master in Economia e Risorse Umane. E’ arrivato al Benfica nel 2012, occupandosi della divisione polisportiva, poi nel 2017 è diventato Director of Professional Football, lavorando a stretto contatto con Rui Costa. Attento al settore giovanile e all’acquisto di giocatori di prospettiva, il suo colpo più grande è stato cedere Joao Felix all’Atletico Madrid per 127 milioni di euro.