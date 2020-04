Gli stadi svuotati costano 95 milioni

Corriere dello Sport (M. Vulpis) – Una perdita secca stimata tra i 75 e i 95 milioni di euro: è quanto rischiano di perdere dal botteghino i club di Serie A se non si giocassero le restanti 12 giornate di campionato compresi 4 recuperi. Dopo anni di disaffezione, proprio in questa stagione la media spettatori aveva raggiunto una media record: 26.664 unità, superiore ai 25.500 dell’anno scorso. Adesso questa tipologia di ricavi rischia di influire molto negativamente sulle casse delle società, anche perché in caso di ripresa del campionato è ipotizzabile una fase senza spettatori per prevenire un’altra eventuale emergenza sanitaria.