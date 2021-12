Roma, spunta Vecino: l’Inter pensa di cederlo

Corriere dello Sport (R. Maida) – Un’idea nuova si affaccia nei corridoi di Trigoria. O meglio un’occasione di mercato: si tratta di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano in uscita dall’Inter. Per il momento non esiste alcuna trattativa, è bene precisarlo.

Ma la Roma sa che Vecino, in scadenza di contratto, sta cercando una squadra che gli consenta di giocare con continuità e sta valutando una proposta concreta. In questo campionato ha raccolto 12 presenze ma solo una partita intera, contro il Bologna. Vecino, già proposto dal manager Alessandro Lucci in altre sessioni di mercato, è un giocatore esperto che risponde ai requisiti fisici e tecnici richiesti da Mourinho. Guadagna circa 2,5 milioni ma a 3 anni potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore.

Il problema semmai è appagare l’Inter, che non lo libererebbe gratis. Con Marotta, Tiago Pinto ha ancora in ballo i bonus da incassare a fine stagione per Dzeko. E i rapporti tra i due club sono ottimi. Insomma, volendo non sarebbe impossibile intavolare l’affare.