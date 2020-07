Roma, sprint per l’Europa

Il Messaggero (U.Trani) – Mancano 3 tappe e la Roma sa di doverne vincere per forza 2: servono 6 punti per chiudere il campionato davanti al Milan e partecipare alla prossima Europa League senza il disturbo dei preliminari. Fonseca ha un punto in più di Pioli e stasera contro la Fiorentina cercherà di staccarlo. In caso di parità punti, festeggerebbero i rossoneri. “Non so quante siano le partite facili e se il calendario del Milan è più semplice del nostro, dobbiamo pensare a vincere” per Fonseca non ci sono scuse. Il primo step è contro la Fiorentina, con i viola che hanno la miglior difesa post-lockdown. “Queste ultime partite sono da sfruttare per arrivare bene alla sfida di coppa“.