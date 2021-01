Roma-Spezia, le probabili formazioni dei quotidiani. In avanti spazio per Mayoral e Pedro. In difesa torna Kumbulla

Pagine Romaniste – La Coppa Italia per ripartire. Questa sera la Roma affronta lo Spezia negli ottavi di finale della competizione nazionale. Poco turnover, ma mirato per Fonseca che farà affidamento sulla coppia spagnola composta da Borja Mayoral e Pedro. Il trio si completerà con uno tra Pellegrini e Mkhitaryan anche se spera Carles Perez. In difesa si rivede Kumbulla che comporrà il reparto con Mancini, squalificato per il campionato, e Cristante che si abbasserà per garantire qualità in fase di impostazione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Mayoral.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Mayoral.