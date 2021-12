Roma-Spezia, le probabili formazioni dei quotidiani: confermata la coppia Abraham-Mayoral in attacco

Pagine Romaniste – La Roma scende in campo all’Olimpico alle 20.45 per il posticipo del lunedì, contro lo Spezia allenato da Thiago Motta. Imperativo vincere, per approfittare dei passi falsi di Juventus e Lazio e riavvicinarsi al quarto posto. Ancora tante le assenze: Mourinho dovrà fare a meno degli squalificati Mancini e Zaniolo, e degli infortunati El Shaarawy, Pellegrini, Carles Perez e Spinazzola. Attenzione a Cristante diffidato, soprattutto in vista del prossimo match contro l’Atalanta, a Bergamo. Tutti d’accordo i principali quotidiani: lo Special One conferma la difesa a tre, con Kumbulla al posto di Mancini, affiancato da Smalling e Ibanez. Karsorp e Vina sulle fasce, con Veretout, Cristante e Mkhitaryan a completare la linea di centrocampo. In attacco Mourinho ripropone la coppia che è scesa in campo contro il CSKA Sofia, confermando Mayoral al fianco di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2) Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.

IL TEMPO (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.

IL ROMANISTA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.

IL SECOLO XIX (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.