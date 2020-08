Roma, sono 24 i convocati da Fonseca per la sfida contro il Siviglia

La Roma ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati da Paulo Fonseca per la sfida contro il Siviglia, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Di seguito l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta in campo neutro, a Duisburg, condiviso sul profilo Twitter del club:

PORTIERI

Pau Lopez, Cardinali, Fuzato, Mirante.

DIFENSORI

Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez, Calafiori.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan.

ATTACCANTI

Dzeko, Cengiz Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

📋 Ecco i nostri 24 convocati per la sfida degli ottavi di finale di @EuropaLeague contro il Siviglia 💪#UEL #ASRoma pic.twitter.com/akeHKR7DRI — AS Roma (@OfficialASRoma) August 4, 2020