Roma, Smalling subito ko. Kumbulla: “Sono pronto”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Non ci sarà domani sera il nuovo esordio di Smalling con la Roma. L’inglese si è dovuto fermare in allenamento per una leggera distorsione al ginocchio sinistro. La situazione verrà monitorata giorno per giorno. Contro il Benevento la prima tappa di un tour de force che vedrà i giallorossi giocare 7 partite in 20 giorni. Possibile che il debutto possa avvenire contro lo Young Boys anche in virtù della squalifica di Mancini. Straordinari per Kumbulla che ha indicato proprio Smalling come esempio da seguire: “Lui e Pedro sono compagni che ci danno una carica in più, hanno un’esperienza incredibile e seguendoli riusciremo a fare molto bene“. Ha parlato anche di Dzeko: “L’ho visto molto bene, si allena al massimo, è un grande esempio per tutti noi“. Dzeko sarà titolare in attacco e alle sue spalle possibile turno di riposo per Mkhitaryan con un tra Perez e Pellegrini sulla trequarti insieme a Pedro.