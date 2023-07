Il giovane attaccante danese dell’Atalanta, Rasmus Hojlund, parlando di Chris Smalling disse: “È un difensore intelligente, agile, veloce, forte fisicamente. Ho provato a vincere i duelli con lui facendo valere la mia forza fisica, ma non è stata la mossa vincente. Devo ancora trovare la chiave giusta per superarlo”.

I dati confermano ciò: il 34enne inglese, nei top 5 campionati è il giocatore con i maggior numero di contrasti vinti. Il sito Squawka, ha condiviso le statistiche del centrale della Roma, che dalla stagione 2021-2022, ha il 72,15% di duelli vinti. Il campione comprendeva 1537 giocatori, che hanno vinto almeno 200 sfide nei top 5 campionati europei. Su 300 volte che hanno cercato di superarlo, l’ex Manchester United è uscito vincitore 208 volte.

Since the start of the 2021/22 season, 1,537 players have contested 200+ duels in Europe's top five division; Chris Smalling has the highest win rate:

◎ 300 duels contested

◎ 218 duels won

◉ 72.7% win rate

Rasmus Højlund has had the full Smaldini experience. 😤

— Squawka (@Squawka) July 11, 2023