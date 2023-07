Come riportato dal portale inglese Express, Tiago Pinto avrebbe effettuato dei sondaggi per Fred, centrocampista brasiliano in uscita dal Manchester United. Per il classe ’93 ex Shakhtar Donetsk, si sarebbe mosso concretamente il Fulham, ma l’occhio della Roma resta vigile. I Red Devils sono intenzionati a vendere il brasiliano, che in stagione ha collezionato 6 gol e 6 assist in 56 gettoni.