Il futuro di Chris Smalling torna centrale per il futuro della Roma. Nelle ultime settimane si sono seguite voci su una sua possibile cessione in Inghilterra, a Liverpool sponda Everton. I quotidiani britannici infatti ricordano un suo pessimo rapporto con Mourinho, un po’ come la telenovela Mkhitaryan finita poi positivamente. Secondo il Daily Mail però, il difensore ex United avrebbe rifiutato la destinazione inglese. Probabilmente vuole giocarsi le sue chances in giallorosso.