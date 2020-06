Il Tempo (F. Biafora) – Iniziano a prendere forma le nuove formule studiate per la Champions e l’Europa League. Dalla Uefa trapela che Roma-Siviglia e Inter-Getafe si disputeranno in gara secca in Germania.

La nazione che ospiterà dal 10 al 21 agosto la Final Eight del torneo: si giocherà a Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia che sarà anche la città che ospiterà la finale. Le altre sei sfide di ritorno degli ottavi andranno invece in scena nelle rispettive sedi originarie.