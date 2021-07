Roma-Siviglia 0-0. Finisce a reti bianche la sesta amichevole del precampionato

Pagine Romaniste – Nel secondo impegno portoghese la Roma non va oltre il pareggio con il Siviglia. All’Estadio Municipal Algarve di Faro i giallorossi disputano un ottimo match, concedendo anche diverse occasioni, ma rimanendo sempre concentrati sulla partita. Nel primo tempo Mourinho schiera una formazione giovanissima e i primi minuti la Roma li passa a cercare di prendere le misure alla squadra di Lopetegui. Alla mezz’ora crescono i giallorossi (brilla ancora Bove) che vanno vicini al gol in contropiede dopo una buon’azione di Mkhitaryan, non sfruttata da El Shaarawy. Al duplice fischio è zero a zero e nella ripresa lo Special One schiera l’artiglieria pesante con Mancini, Smalling, Dzeko, Zaniolo e Pellegrini. Al 66′ l’espulsione di Gudelj poteva sbloccare l’incontro, ma la squadra non è riuscita a fruttare la superiorità numerica. Rimane dunque il neo del reparto offensivo che non riesce a colpire come vorrebbe.

IL TABELLINO

AS ROMA (4-2-3-1): Fuzato (46′ Rui Patricio); Reynolds (46′ Karsdorp), Ibanez, Kumbulla (73′ Smalling), Calafiori (60′ Mancini); Bove, Darboe (46′ Diawara); Perez (73′ Zalewski), Mkhitaryan (46′ Pellegrini), El Shaarawy (60′ Zaniolo); Mayoral (60 Dzeko).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Mancini, Smalling, Reynolds, Tripi, Diawara, Ciervo, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Dzeko.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Villar, Veretout.

SIVIGLIA FC (4-3-3): Dmitrovic; Jesús Navas, Rekik, Gudelj, José Ángel; Fernando (46′ Ortiz), Rakitic; Suso (88′ Juanlu), Oscar (91′ Johansson), Ocampos (70′ Pablo Perez); En-Nesyri (70′ Romero).

A disposizione: Gnanon, Munir, Bono, Rony Lopes, Lamela, Pozo, Idrissi, Koundé, Carlos A. Juanmi, Javi Diaz, Alfonso, Ivan, Aspar, Zarzana.

Allenatore: Lopetegui.

Marcatori: -.

Ammoniti: Gudelj (S), Diawara (R).

Espulsi: Gudelj (S).

Note: 1′ di recupero (HT), 4′ di recuopero (ST).

PRE-PARTITA

Ore 17.53 – La formazione del Siviglia.

Ore 17.40 – L’11 della Roma.