Roma si tiene l’Europeo, il Governo apre lo stadio

La Repubblica (E. Currò, M. Pinci) – Il Governo ha deciso: Roma inaugurerà regolarmente l’Europeo (Italia-Turchia dell’11 giugno) e lo stadio sarà aperto al 25% della capienza, circa 15.900 spettatori. Servirà un piano per evitare possibili problemi e l’ausilio della tecnologia svolgerà un ruolo cruciale. Si chiama “Progetto Smart security” e, a farla semplice, è il piano che permetterà ai tifosi di tornare allo stadio Olimpico per le 4 partite dell’Europeo ospitate dall’Italia. Per garantire la sicurezza dei tifosi, il progetto utilizza l’intelligenza artificiale.

“Già nel settembre scorso Sport e Salute, proprietaria dello stadio Olimpico, aveva preparato un piano tecnologico per riaprire al pubblico l’impianto”, spiega Vito Cozzoli, presidente della Sport e Salute Spa, società del Mef proprietaria dell’Olimpico. Un algoritmo, chiamato Skeleton, monitorerà il distanziamento tra le persone. E poi ci sarà un app dell’Uefa ad hoc per segnalare i percorsi da seguire per gli spettatori evitando assembramenti.