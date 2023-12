Corriere dello Sport – Prima o poi doveva succedere. La Roma Femminile scivola per la prima volta in questa stagione: è successo ieri sera al Parco dei Principi, nella sfida contro il Psg valida per la terza giornata del girone di Women’s Champions League. A metà dicembre. La squadra di Spugna ha giocato alla pari contro le francesi che si sono imposte per 2-1.

Geyoro apre le marcature dal dischetto a fine primo tempo e Katoto firma il bis a inizio ripresa. La Roma risponde subito conquistando un rigore che però Kledrzynek para a Giugliano. La numero 10 si fa perdonare confezionando l’assist per Giacinti, brava ad accorciare le distanze in diagonale. Il gol non basta nonostante il forcing finale.

La buona notizia è che l’Ajax ha fermato il Bayern. Adesso il girone lo comanda il Bayern con 5 punti, dietro Roma e Ajax con 4 e in fondo il Psg con 3. Traduzione: può succedere di tutto. Giovedì prossimo scatta la missione rivincita: al Tre Fontane è atteso il Psg.