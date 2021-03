Roma-Shakhtar, le probabili formazioni dei quotidiani. Villar-Diawara in mediana, Mkhitaryan falso nueve

Pagine Romaniste – Questa sera la Roma alle ore 21:00 giocherà la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk. Paulo Fonseca ancora una volta si ritrova contro il suo passato e proverà ad ogni costo a superare il turno schierando la miglior formazione possibile. In porta c’è sempre Pau Lopez. In difesa finalmente si rivedono tre difensori centrali di ruolo con la linea composta da Mancini, Smalling e Kumbulla, riposa così Bryan Cristante. Sugli esterni spazio a Karsdorp e Spinazzola. In mezzo al campo Gonzalo Villar farà coppia con Amadou Diawara. Infine Mkhitaryan agirà come falso nueve, alle sue spalle ci saranno Lorenzo Pellegrini e Pedro.

LEGGO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

