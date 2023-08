La Repubblica (M. Juric) – Il primo obiettivo di mercato per l’attacco sembra ormai sfumato. Gianluca Scamacca si avvia a grandi passi ad essere il nuovo attaccante dell’Inter. I nerazzurri sperano di chiudere la trattativa già nelle prossime ore dopo aver presentato l’ultima offerta al club inglese: 25 milioni più 5 di bonus. L’accordo è totale, anche con il calciatore, che ha dato l’ok al trasferimento e aspetta solo di imbarcarsi sull’aereo direzione Milano. Con buona pace della Roma, delle promesse e del tifo.

Il mercato è fluido e chi offre di più, quasi sempre vince. L’Inter negli ultimi giorni ha puntato dritto il suo obiettivo e con l’offerta giusta – e una disponibilità economica maggiore – ha accontentato il West Ham e convinto Scamacca a mettere da parte la parola data. La Roma non può pareggiare l’offerta, per questo ha già spostato il suo mirino altrove. Puntando sulla linea giovane, in attesa di capire le evoluzioni per Morata, il preferito dall’allenatore. Lo stesso Mou, che in attesa dell’attaccante, ha accettato un nuovo incarico dirigenziale. Sarà membro della Mahd Sports Academy in Arabia, per valorizzare i giovani talenti del Paese saudita.

Ma è dal Sud America che potrebbe arrivare il sostituto di Belotti, sempre più vicino alla cessione. Tiago Pinto ha chiesto informazioni per Marcos Leonardo, classe 2003 del Santos. Il giovane qualche settimana fa era stato vicino al trasferimento alla Lazio, poi sfumato per le richieste troppo alte dei brasiliani. L’altro nome sul taccuino del gm è quello di Alejo Véliz, attaccante 19enne del Rosario. Su di lui c’è anche il Milan, ma la Roma da settimane intrattiene colloqui con l’entourage. L’argentino ha una clausola di 15 milioni ma le finanze disastrate del club rosarino potrebbero aiutare nella chiusura della trattativa.