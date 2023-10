Pagine Romaniste (F. Castellucci) – Tempo di coppe europee per la Roma, terreno prediletto da José Mourinho che nelle ultime due stagioni ha conquistato una coppa e una finale. Allo stadio Olimpico arriva il Servette, per la seconda giornata del girone G di Europa League.

Gli svizzeri arrivano dalla sconfitta con lo Slavia Praga e cercano i primi prestigiosi punti in casa dei giallorossi. Si tratta della prima volta a Roma dati gli ultimi tre precedenti a Ginevra, in Coppa delle Alpi di oltre 60 anni fa.

La Roma invece ha vinto in casa dello Sheriff e vuole consolidare il distacco per poter chiudere il discorso qualificazione prima possibile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SERVETTE

Tanti cambi, ma non troppi per Mourinho dopo le tre partite in una settimana di Serie A. Svilar si allaccia i guantoni, riposo per Rui Patricio. La difesa è chiamata agli straordinari: N’Dicka, Mancini e Cristante proteggeranno il giovane portiere portoghese. Si rivedono Celik e Zalewski sulla fasce, mentre in mediana Aouar ritrova una maglia da titolare, affiancato da Paredes e Bove. Attacco pesante con Belotti e Lukaku. Panchina per Paulo Dybala, come ammesso in conferenza dallo Special One.

Il Servette si affida al suo classico 4-4-2, poco turnover e tanta voglia di giocarsi le proprie chance. Mourinho non vuole prendere sottogamba l’impegno europeo e prepara una formazione con turnover, ma qualità, nonostante non potrà contare su Smalling, Llorente, Kumbulla e Abraham, oltre ad Azmoun e Kristensen fuori dalla lista Uefa.

DOVE VEDERE ROMA SERVETTE

La partita sarà trasmessa in diretta da giovedì 5 ottobre alle 21:00 su Sky e DAZN, disponibile in streaming anche su app e Now Tv.

ROMA-SERVETTE: ARBITRA PAJAC. AL VAR BEBEK

Sarà Igor Pajac a dirigere la sfida contro il Servette, nel secondo turno del Gruppo G, prima volta assoluta per il croato con i giallorossi, ma anche con gli svizzeri. Ad assisterlo ci saranno saranno Mihalj e Ðurak. Il IV uomo sarà Patrik Kolarić, mentre al VAR Ivan Bebek, supportato dall’AVAR Juan Martínez Munuera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Celik; Belotti, Lukaku.

Allenatore: Mourinho.

SERVETTE (4-4-2): Mall; Bolla, Rouiller, Severin, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Kutesa; Antunes, Bedia.

Allenatore: Weiler.

Arbitro: Pajac.

Assistenti: Mihali – Durak.

IV uomo: Kolarić.

Var: Bebek.

Avar: Munuera.