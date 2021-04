Roma, seduta di scarico ad Amsterdam – VIDEO

Dopo il successo nell’andata dei quarti di finale contro l’Ajax in Europa League, la Roma è ancora ad Amsterdam. La squadra in mattinata ha svolto una seduta di scarico in palestra nella capitale olandese prima di tornare a Roma e prepare la sfida contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18.

Da monitorare le condizioni di Spinazzola uscito anzitempo dalla gara di ieri per un problema al flessore della gamba sinistra. In caso di forfait è pronto Calafiori che ieri ha offerto una buona gara.