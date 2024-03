(Pagine Romaniste) – Archiviato il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League, per la Roma è il momento di pensare al campionato. Quella di oggi sarà l’ultima partita prima della sosta nazionali, e i giallorossi ospiteranno all’Olimpico il Sassuolo. Vietato sbagliare per gli uomini di DDR, anche in virtù del fatto che ci sarà Atalanta-Fiorentina, un’occasione d’oro quindi per allungare sulle concorrenti alla lotta Champions e rimanere attaccati al Bologna, vittorioso per 0-1 sull’Empoli. De Rossi dovrà fare a meno di Dybala, mentre ha recuperato Lukaku. Aperto il ballottaggio tra Baldanzi e Aouar per sostituire la Joya. A centrocampo torna il terzetto titolare Cristante–Paredes–Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy.

TUTTOSPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy.

IL TEMPO: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy.