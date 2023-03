Roma-Sassuolo, l’AIRC protesta contro la squalifica di Mourinho. Pronta la “panolada” dei tifosi giallorossi

La conclusione data dalla Corte Sportiva d’Appello, sulla lite Mourinho-Serra, ha lasciato la società ed i tifosi giallorossi molto contrariati. Se la società Roma ha deciso di applicare il silenzio stampa come forma di protesta, l’Associazione Italiana Roma Club (A.I.R.C.) vorrebbe organizzare una “panolada”. Ecco il comunicato:

“Dopo l’ennesima ingiustizia subita dalla nostra Roma e dal nostro allenatore da parte delle istituzioni calcistiche italiane, con il loro giudizio a senso unico, l’A.I.R.C. invita i suoi associati e i tifosi della Roma a far sentire civilmente domani il proprio sdegno: portate allo stadio oltre all’amore per la Roma, un fazzoletto bianco da sventolare tutti insieme al fischio d’inizio in segno di protesta. Al fianco di Mourinho. Al fianco della Roma”.