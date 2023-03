Roma-Sassuolo 3-4, festival del gol all’Olimpico. Giallorossi in 10 per tutta la ripresa per l’espulsione di Kumbulla, Laurentie mattatore

Pagine Romaniste – La Roma fallisce nel proprio stadio l’attacco al secondo posto. Il Sassuolo vince sul prato dell’Olimpico per 3-4. La Roma inizia bene, ma poi gli emiliani con due lampi di Laurentie passano subito in vantaggio, anzi doppio. Riaccorcia la Roma con Zalewski, servito dall’altro esterno, Leonardo Spinazzola, che fornisce bene l’assist al polacco dopo una sua classica discesa sulla sinistra.

L’episodio chiave avviene nel finale di primo tempo. Berardi va a contendere la palla a Kumbulla e Rui Patricio, il portiere raccoglie il pallone, ma il difensore albanese, allacciatosi con il 10 neroverde, reagisce con un calcio a palla lontana. Fabbri richiamato al Var espelle l’albanese e concede rigore, trasformato da Berardi.

Nella ripresa subito Dybala incanta con un mancino al volo sul secondo palo che supera Consigli. La Roma lotta, ma la superiorità numerica del Sassuolo alla lunga esce, infatti Pinamonti, imbucato da Laurenite, supera il portiere portoghese della Roma. Nel finale gioia per Wijnaldum, che trova il suo primo gol con la maglia giallorossa, ma troppo tardi per raddrizzare il risultato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski (77′ Machrzak), Wijnaldum, Matic (55′ Camara), Bove (46′ Dybala), Spinazzola (46′ Karsdorp); El Shaarawy, Abraham (77′ Volpato).

A disposizione: Svillar, Boer, Kumbulla, Celik, Llorente, Karsdorp, Pisilli,Bove, Tahirovic, Camara, Volpato, Belotti.

Allenatore: Salvatore Foti (Mourinho squalificato).

Indisponibili: Darboe, Solbakken, Pellegrini.

Diffidati: Mancini.

Squalificati: Cristante.

SASSUOLO (4-3-3): Consigi; Toljan, Ferrari, Tressoldi (62′ Erlic), Rogerio (87′ Marchizza); Frattesi, Lopez (62′ Obiang), Henrique; Berardi (77′ Bajrami), Pinamonti, Laurentié (77′ Defrel).

A disposizione: Russo, Pegolo, Obiang, Marchizza, Erlic, Alvarez, Harroui, Ceide, D’Andrea, Throstvedt, Defrel, Bajrami.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Indisponibili: Muldur, Romagna.

Diffidati: Tressoldi, Thorstvedt, Zortea.

Squalificati:-.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Capaldo-Prenna.

IV Uomo: Giua.

Var: Pairetto.

Avar: Nasca.

Marcatori: 14′ Laurentie, 18′ Laurentie, 26′ Zalewski, 45+4′ rig. Berardi, 51′ Dybala, 75′ Pinamonti, 90+5′ Wijnaldum

Ammoniti: 9′ Smalling, 50′ Lopez, 54′ Matic, 59′ Tressoldi, 73′ Ibanez

Espulsi: 45+3′ Kumbulla

Note: segnalati 2′ di recupero (PT), segnalati 6′ di recupero (ST)

_______________________________________________________________________

CRONACA

90+7′ – Fabbri fischia il finale di una gara pirotecnica. Roma-Sassuolo finisce 3-4

90+5′ – LA ROMA RIACCORCIA LE DISTANZE. Wijnaldum servito da Smalling entra in area e scucchiaia superando Consigli

90+2′ – Machrzak sponda bene per Dybala, ma Consigli esce in presa bassa anticipando l’argentino

87′ – Cambio per il Sassuolo: dentro Marchizza, ex Roma, per Rogerio

86′ – Punizione di Bajrami calciate verso lo specchio allontana prima Rui Patricio, poi Smalling libera l’area

85′ – Camara stende Rogerio al limite dell’area, ammonito

84′ – Consigli allontana con i pugni un pallone che era rimasto pericolosamente in area, Karsdorp calcia molto bene al volo, ma il destro dell’olandese finisce alto

80′ – Camara prova di testa, ma il tiro esce centrale e debole, bloccato da Consigli

79′ – Dybala prova il cucchiaio dal limite, attento Consigli mette in angolo

77′ – Doppio cambio per entrambe le squadre. Per la Roma dentro Volpato e Majchrzak, fuori Abraham e Zalewski. Nel Sassuolo fuori Laurentie e Berardi, per Bajrami e Defrel

75′ – Gol Sassuolo. Pinamonti lanciato in profondità da un ispiratissimo Laurentie, supera ancora Rui Patricio con uno scavetto

73′ – Ibanez in ritardo su Berardi, Fabbri ferma il gioco ed estrae il giallo

72′ – Calcia al volo Zalewski sulla ribattuta dell’area neroverde da calcio d’angolo, ma Consigli si fa trovare pronto e respinge

69′ – Wijnaldum prova la giocata di fino, con un tacco volante da calcio d’angolo, ma la palla finisce a lato

63′ – Doppio cambio neroverde, escono Tressoldi e Lopez, entrano Erlic e Obiang

59′ – Ammonito Tressoldi per un brutto intervento su Abraham

57′ – Fabbri estrae il rosso anche per Marra, un collaboratore della panchina della Roma

56′ – Cambio per noi, esce Matic e dentro Camara

55′ – Punizione di Laurentie altissima sopra la traversa

54′ – Matic ferma in scivolata Frattesi, Fabbri ferma il gioco e ammonisce il numero 8 della Roma

53′ – Henrique prova il destro dal cuore dell’area della Roma, ma calcia a lato

52′ – Berardi con un gran sinistro prova a rispondere alla Joya, ma colpisce la traversa

51′ – HA SEGNATO LA ROMA. Sinistro incredibile di Dybala, che calcia di prima a giro sul secondo palo dal vertice dell’area

50′ – Maxime Lopez ferma Dybala in ripartenza, ammonito

49′ – Berardi calcia dalla distanza, tiro forte e insidioso, ma accompagnato fuori con lo sguardo dal portiere portoghese

48′ – Ibanez stacca sull’angolo di Dybala, palla deviata e ancora angolo

46′ – Inizia il secondo tempo. Subito due cambi per la Roma con Dybala e Karsdorp al posto di Bove e Spinazzola

45+4′ – Sassuolo ancora in gol. Berardi spiazza Rui Patricio dal dischetto

45+3′ – Fabbri richiamato al VAR. Ingenuità di Kumbulla che scalcia da Berardi a terra a palla lontana. Rigore per il Sassuolo ed espulsione per il difensore della Roma

45′ – Rui Patricio salva su Berardi da due passi che si era lanciato su un pallone vagante

43′ – Insiste ancora la Roma che con diversi cross sta schiacciando il Sassuolo nella sua area di rigore

41′ – Rui Patricio disinnesca in angolo un tiro violentissimo di Pinamonti da posizione defilata

39′ – Frattesi strappa e serve Pinamonti, il destro dell’attaccante italiano viene ribattuto da Smalling. Sul pallone arriva Laurentie che calcia altissimo

34′ – Pinamonti prova il destro dal limite, palla larga di molto

27′ – Insiste la Roma, Wijnaldum stacca sul secondo palo, palla larga di poco

26′ – LA ROMA RIACCORCIA LE DISTANZE! Cross di Spinazzola sul secondo palo, Zalewski colpisce al volo, il rimbalzo beffardo del pallone supera Consigli. Riaperto il match dell’Olimpico

22′ – Spinazzola mette un pallone invitante sulla testa di El Shaarawy, ma il tiro del Faraone finisce a lato. L’assistente ferma tutto per fuorigioco

18′ – Ancora in gol il Sassuolo. Azione insistita del Sassuolo, imbuca Berardi, che poi riesce a calciare dopo un rimpallo, sulla parata di Rui Patricio riesce a trovare il cross giusto per Laurentie che raddoppia

16′ – Berardi prova la solita giocata col destro a giro, blocca Rui Patricio

14′ – Sassuolo in vantaggio. La Roma sbaglia in uscita, Rui Patricio salva sul destro incrociato di Pinamonti, ma sulla ribattuta si fa trovare pronto Laurentie che insacca a porta vuota

9′ – Ammonizione per Smalling che legge male un rimbalzo del pallone a metà campo e ferma la palla con il braccio

6′ – Abraham addomestica di petto un lancio di Zalewski e calcia al volo dal limite. Palla a lato della porta di Consigli

2′ – Wijnaldum imbucato davanti Consigli, si lascia ipnotizzare e calcia addosso al portiere neroverde

1′ – Inizia la sfida dell’Olimpico

________________________________________________________________________

LIVE

16:50 – La Roma è arrivata ora allo stadio Olimpico.