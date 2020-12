Roma-Sassuolo 0-0, le pagelle di Maresca. Spuntano due 5

Pagine Romaniste – Per Maresca non è stata una partita felice. Gli errori in Roma-Sassuolo sono stati tantissimi, tanto che potrebbero costare un turno di stop al fischietto napoletano. Praticamente inventata la prima ammonizione di Pedro (nulla da dire sulla seconda). Giallo senza senso per Mirante che stava chiedendo lumi al guardalinee in una fase poco concitata di partita. Rosso senza mezzi termini per Fonseca, ma il bello deve ancora venire. Entrata killer di Obiang su Pellegrini che viene sanzionata con un giallo e nemmeno rivista al VAR per il rosso. Successivamente il colpo di grazia: mani in area di Ayhan su cross di Spinazzola. Niente rigore e niente VAR.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 4

IL MESSAGGERO (ANGELONI): 4

IL TEMPO: 4

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI): 5

LA REPUBBLICA: 4

CORRIERE DELLO SPORT (PINNA): 3

IL ROMANISTA: 4

TUTTOSPORT (CARINA): 5