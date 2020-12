Roma-Sassuolo 0-0, le pagelle dei quotidiani. Pedro il peggiore. In luce Karsdorp, Spinazzola e Mkhitaryan

Pagine Romaniste – La Roma attacca ma non sfonda. E’ 0-0 contro il Sassuolo. La difesa regge bene e non concede nulla agli ospiti, l’attacco ci prova ma prende al massimo un palo. Il rosso preso consegna la palma di peggiore in campo a Pedro. Torna sicuro Mirante. Ottimo il rendimento di Karsdorp che si è dannato l’anima fino alla fine nonostante qualche acciacco nei minuti finali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (ARCHETTI)

Mirante 6,5; Ibanez 5, Cristante 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Villar 6, Spinazzola 7; Pedro 4,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Mirante 6; Ibanez 5,5, Cristante 6, Kumbulla 5,5; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Villar 6, Spinazzola 6,5; Pedro 4, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (AUSTINI)

Mirante 6; Ibanez 5, Cristante 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5, Pellegrini 5, Villar 6,5, Spinazzola7; Pedro 4, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Mirante 6; Ibanez 5, Cristante 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Villar 6,5, Spinazzola 7; Pedro 4,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA

Mirante; 6 Ibanez 5,5, Cristante 6,5, Kumbulla 6,5; Karsdorp 7, Pellegrini 6,5, Villar 6,5, Spinazzola 7; Pedro 3, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Mirante 6; Ibanez 5,5, Cristante 6,5, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6,5, Pellegrini 7, Villar 6, Spinazzola 6,5; Pedro 5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Mirante 6; Ibanez 5,5, Cristante 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5, Pellegrini 6,5, Villar 6,5, Spinazzola 7; Pedro 5,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 6,5. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (CARINA)

Mirante 6; Ibanez 5,5, Cristante 6, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6, Pellegrini 5,5, Villar 6, Spinazzola 6,5; Pedro 4, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6.