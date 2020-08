Roma, sarà Dan Friedkin il nuovo presidente. Ecco i nomi del cda

Il Corriere Dello Sport – Conto alla rovescia per il passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin. Domani mattina il magnate texano chiuderàl’acquisto della Roma con le firme dei legali delle parti a Londra (studio Chiomenti) e a Roma (studio DLA Piper), per poi diventare il 25° presidente giallorosso. Sarà Dan il patron e non il figlio Ryan, che farà parte del board insieme ai manager del gruppo Marc Watts, Eric Felen Wiliamson III, Brian Walker e Analaura Moreira Dunkel. Spazio quindo al nuovo cda, che dovrà essere convocato entro cinque giorni dal closing: a dimettersi saranno James Pallotta, Charlotte Beers, Richard D’Amore, Gregory Martin, Paul Edgerly, Cameron Neely e Barry Sternlicht.