Roma-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla: Çelik arretrato nella linea dei 3 difensori. Belotti più di Abraham

Pagine Romaniste (F. Castellucci) – Ripartire dopo i passi falsi con Sassuolo e Lazio. Scatta la corsa finale per la prossima Champions League e la Roma riparte ancora dallo stadio Olimpico, cornice da oltre 60 mila spettatori, per la sfida alla Sampdoria di mister Stankovic. Ad attenderlo, il suo ex allenatore, José Mourinho, che rientra dalla squalifica di due giornate.

47 punti per i giallorossi, attualmente sesti, superati dall’Atalanta vincente a Cremona, a -1 dal Milan quarto. Situazione molto complicata per i blucerchiati, 15 punti, con la salvezza distante nove punti, attualmente rappresentata dallo Spezia. La Samp non vince da 5 partite, mentre la Roma vuole tornare a vincere nel suo stadio, dopo l’1-0 con la Juventus del 5 marzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SAMPDORIA

Mourinho non potrà contare su Ibanez, Mancini, Cristante e Kumbulla, i primi tre squalificati dopo il derby, mentre il difensore albanese deve ancora scontare la seconda giornata dopo l’espulsione per la reazione su Berardi. Occasione di disputare 90′ per Llorente, arrivato a gennaio e Celik, finito indietro nelle gerarchie, ma pronto a fare il terzo di difesa alla destra di Smalling, davanti a Rui Patricio.

A destra Zalewski, a sinistra Spinazzola, le fasce hanno i padroni segnati, complice l’infortunio di Karsdorp. Il cuore del centrocampo sarà strutturato da Matic e Wijnaldum, esperienza, muscoli e testa. Trequarti titolare, con Pellegrini e Dybala. Il capitano e la Joya, da loro ha bisogno di ripartire lo Special One, con El Shaarawy pronto a subentrare e Solbakken reduce dalla titolarità in Nazionale.

La situazione attaccante resta il nodo. Nelle ultime settimane Mou ha preferito il Gallo Belotti ad Abraham, con l’attaccante inglese costretto molte volte in panchina dopo un buon inizio di 2023. L’attaccante italiano sembra leggermente favorito sul numero 9 inglese.

Stankovic recupera Lammers, ma potrebbe non avere i 90′, dovrebbe agire Gabbiadini come riferimento offensivo e Djuricic sulla trequarti. Difesa in emergenza, con Nuytinck squalificato e Gunter affaticato, chance per Murillo. Turk regolarmente tra i pali dopo aver smaltito l’influenza.

DOVE VEDERE ROMA-SAMPDORIA

La gara tra Roma e Sampdoria sarà trasmessa da Dazn. Alle 18 il fischio d’inizio, con il prepartita che comincerà circa mezz’ora prima. La telecronaca dell’incontro è affidata a Edoardo Testoni, al cui fianco per il commento tecnico sarà presente Manuel Pascal.

ROMA-SAMPDORIA, ARBITRA IRRATI. CHIFFI AL VAR

L’arbitro di Roma- Sampdoria sarà Massimiliano Irrati. Andrea Zingarelli e Domenico Rocca gli assistenti. Gianluca Manganiello il quarto uomo. Daniele Chiffi al Var, Oreste Muto Avar.

Sono 24 i precedenti della Roma con Irrati: 12 vittorie, 6 pareggi ed altrettante le sconfitte. L’ultimo precedente è il ko (0-1) in casa del Napoli. Della stagione

scorsa l’ultimo successo: 3-0 contro il Torino a maggio. Con la Samp, invece, ha diretto 18 gare: sette vittorie, altrettante sconfitte e quattro pareggi.

Chiffi è stato varista in 8 partite dei giallorossi: 5 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta. L’ultimo precedente è la vittoria (1-0) contro il Verona.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Tahirovic, Bove, Darboe, El Shaarawy, Camara, Volpato, Abraham, Solbakken.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp.

Diffidati: Matic.

Squalificati: Ibanez, Mancini, Cristante, Kumbulla.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Turk; Amione, Murillo, Murru; Zanoli, Leris, Winks, Cuisance, Augello, Djuricic, Gabbiadini.

A disposizione: Ravaglia, Oikonomou, Yepes, Malagrida, Rincon, Ilkhan, Sabiri, Paoletti, Jese’, Lammers, Quagliarella.

Allenatore: Dejan Stankovic.

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, Gunter.

Diffidati: Sabiri.

Squalificati: Nuytinck.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Zingarelli-Rocca.

Var: Chiffi.

AVAR: Muto.