Roma-Sampdoria 1-0. Le pagelle dei quotidiani: Karsdorp e Dzeko protagonisti all’Olimpico. Bene anche Mkhitaryan e Pellegrini

Pagine Romaniste – Buona la prima per Fonseca e i giallorossi, che trovano la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri nella prima partita del 2021. La Roma vince una partita insidiosa, colpevole anche il maltempo, grazie ad una grande prestazione di squadra. Bene Pau Lopez, attento sul tiro di Candreva nel primo tempo. La difesa mantiene la concentrazione alta, con Smalling che conferma di aver recuperato a pieno la sua forma fisica. Mkhitaryan e Pellegrini tra i migliori in campo, insieme ai protagonisti Karsdorp (assistman) e Dzeko (mette a segno la rete che regala i tre punti alla Roma).

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M.Cecchini)

Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 7, Veretout 6.5, Villar 6, Bruno Peres 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Cristante 6.5, Carles Perez s.v., Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R.Maida)

Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 7, Veretout 6, Villar 6, Bruno Peres 6.5; Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Cristante 6.5, Carles Perez s.v., Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL TEMPO (A.Austini)

Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5, Smalling 7, Ibanez 6.5; Karsdorp 7, Veretout 6.5, Villar 7, Bruno Peres 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Cristante 6.5, Carles Perez 5.5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (M.Pinci)

Pau Lopez 5.5; Mancini 6.5, Smalling 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 7, Veretout 6, Villar 6.5, Bruno Peres 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Cristante 6, Carles Perez 4.5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (S.Carina)

Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 7, Veretout 6, Villar 6, Bruno Peres 6; Pellegrini 7, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Cristante 6, Carles Perez s.v., Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 7.

IL CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 7, Veretout 6, Villar 6.5, Bruno Peres 6; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Cristante 6.5, Carles Perez s.v., Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A.Angeloni)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 7, Veretout 6, Villar 6, Bruno Peres 6; Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 7.5. Subentrati: Cristante 6.5, Carles Perez s.v., Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (F.Pastore)

Pau Lopez 6.5; Mancini 7, Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 7, Veretout 6.5, Villar 7, Bruno Peres 6; Pellegrini 7, Mkhitaryan 7.5; Dzeko 7. Subentrati: Cristante 6.5, Carles Perez s.v., Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 6.5.