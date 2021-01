Roma, salto scudetto

Il Messaggero (U.Trani) – Il raccolto di Fonseca, nella tappa in Calabria, è stato il migliore ipotizzabile. La Roma, dopo la sconfitta casalinga del Milan leader contro la Juve, vede la vetta: adesso è a -4. Niente. Dalla corsa Champions alla voglia scudetto: è bastato il turno settimanale per certificare la scalata al vertice.

Ko, oltre al Napoli, entrambe le milanesi, con l’Inter che è caduta a Marassi contro la Sampdoria. Conte domenica, nel lunch match, sarà all’Olimpico a fidare i giallorossi. Che invece hanno vinto in souplesse allo Scida, 1-3 contro il Crotone ultimo, chiudendo il match in poco più di mezz’ora. Il terzo successo consecutivo in campionato, dunque, rafforza il terzo posto e al tempo stesso annuncia la candidatura per il titolo.