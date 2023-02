Jaissle dovrà fare a meno di Pavlovic per la sfida di ritorno con la Roma. Il difensore serbo, all’83’, è stato ammonito per un fallo su Andrea Belotti, in corsa verso la porta. Già presente nell’elenco dei diffidati, sarà dunque assente per la gara di settimana prossima (23 febbraio ore 21).