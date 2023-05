Rotazioni sì, ma non eccessive come a Bologna. Con la testa alla finale di Europa League di Budapest, la Roma cercherà di risparmiare alcune forze. Mourinho, però, ritroverà tre assi. Contro la Salernitana, infatti, Wijnaldum, Smalling e El Shaarawy partiranno dal primo minuto. Titolarità anche per Camara e Bove. Lo riporta Angelo Mangiante di Sky Sport.

Il giovane centrocampista italiano potrebbe però cambiare posizione. Giovedì ha chiuso il match come esterno a destra, mentre quest’oggi potrebbe arretrare in difesa. Mancini, infatti, non è al meglio della condizione: le valutazioni sono in corso, possibile un turno di riposo.

Gini e Chris hanno disputato il secondo tempo della semifinale in casa del Bayer: l’olandese dall’inizio, mentre il centrale l’ultima parte. Il Faraone, invece, era rimasto seduto in panchina. Oggi, però, saranno tutti e tre del match sin dal fischio d’inizio. Bove, il cui gol è stato decisivo per approdare in finale, farà dunque coppia con Camara. Matic riposerà, così da essere presente al pieno della forma a Budapest.