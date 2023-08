Un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio tra Roma e Salernitana, nel ricordo di Carlo Mazzone. La Roma omaggia il suo ex mister allo stadio Olimpico tramite una dedica speciale. Tanti gli striscioni e le dediche da parte dei tifosi giallorossi.



“Non puoi dire di aver allenato se non hai guidato i giallorossi. Quando mi nominate la Roma a me brillano gli occhi. Ciao Mister”