La Roma omaggia Carlo Mazzone allo stadio Olimpico tramite una dedica per l’ex allenatore giallorosso. “Non puoi dire di aver allenato se non hai guidato i giallorossi. Quando mi nominate la Roma a me brillano gli occhi. Ciao Mister”, la dedica del club per colui che fece esordire Francesco Totti in prima squadra. Applausi scroscianti all’Olimpico durante la riproduzione dell’immagine di Mazzone sul tabellone.