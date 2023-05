Roma-Salernitana affidata a Colombo. Al VAR Banti

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali ufficiali per i match della 36esima giornata del campionato di Serie A. La partita di lunedì 22 maggio delle ore 18:30 tra Roma e Salernitana, sarà affidata al signor Colombo. Il IV Uomo dell’incontro Massa, assistenti Tegoni e Scarpa. Al VAR Banti, mentre AVAR Guida. Un solo precedente con il fischietto di Como, la vittoria per 0-1 sul campo del Torino, con la firma di Paulo Dybala dal dischetto. Un solo precedente con i campani, il pareggio 1-1 sempre contro i Granata. Con Banti in sala VAR 9 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte per i giallorossi.