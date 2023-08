Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Domenica sera formalmente a guidare la Roma, viste le squalifiche di Salzarulo, Foti e soprattutto Mourinho, dovrebbe essere Giovanni Cerra, il match analyst, ma le indicazioni dalla panchina saranno di Stefano Rapetti, preparatore e uomo vicinissimo al tecnico e ai giocatori. Durante l’estate José gli ha lasciato quasi sempre il comando proprio per abituare lui e i calciatori: la fiducia, in entrambi i casi, è totale.