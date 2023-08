Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Due giorni di riposo. Gli ultimi veri, senza partite ufficiali in mezzo, prima di una stagione che avrà pochissime pause. Dopo l’amichevole di Tirana, che ha chiuso il precampionato romanista con un tuffo nei ricordi, la Roma è tornata in Italia nella notte e Mourinho ha concesso ai giocatori quarantotto ore di relax. Tassativo staccare la testa, riposarsi e ricaricare le batterie. Martedì primo allenamento della settimana in vista del debutto di domenica sera all’Olimpico contro la Salernitana.

Non ci saranno Pellegrini e Dybala, squalificati. Ma l’argentino ha comunque fretta di tornare ad allenarsi con i compagni. Perso l’amico Matic, e in attesa di Leo Paredes, che magari gli farà passare un po’ di nostalgia, Dybala è concentrato sul recupero dopo il sovraccarico muscolare che lo ha costretto ad uscire contro il Tolosa. In questi giorni Paulo ha fatto sempre differenziato anche perché non essendo disponibile per la prima non aveva senso forzare. Ma ieri, mentre i suoi compagni erano in Albania, era a Trigoria ad allenarsi.