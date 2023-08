Continua la telenovela Marcos Leonardo, l’attaccante del Santos che la Roma ha messo nel mirino per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Lance, il giocatore non sarebbe partito con la squadra per la trasferta contro il Fortaleza in programma questa sera alle 23.30 italiane. Il gesto va a testimoniare il braccio di ferro tra il giocatore e il Santos che non vuole lasciarlo partire in questa sessione di mercato.