Roma, sabato prima amichevole: a Trigoria ci sarà il Trastevere

La Roma riaccende i motori. Nella calda Trigoria, questa mattina i giocatori svolgeranno gli esami nel sangue per poi scendere in campo nel pomeriggio. Al termine della settimana di allenamenti ci sarà la prima amichevole della stagione. Sabato a Trigoria arriverà il Trastevere, formazione di Serie D. Lo scrive Il Tempo.

Già dalle prime sedute gli uomini a disposizione di Mourinho lavoreranno con il pallone. Lo Special One ha programmato sin da subito doppie sedute, così da farsi trovare pronti per l’inizio del campionato, che prenderà il via contro la Salernitana il 14 agosto. Il 12 luglio la partenza per il ritiro in Portogallo, nell’Algarve.