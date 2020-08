Che i Friedkin vogliano stare vicino alla Roma non è una novità, ma Ryan, figlio di Dan, va di fretta. Come riportato da John Solano, giornalista di AS Roma Press, il 30enne ha già comprato casa nella Capitale per far partire il suo progetto di stare vicino alla squadra e di respirare l’ambiente e quello che si dice in città.

