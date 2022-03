Roma, rivincita col Bodo. Pellegrini, derby a rischio

Corriere della Sera (G. Piacentini) – È tempo di rivincite per la Roma. Sono almeno due quelle che i giallorossi potranno provare a prendersi prossimamente: la prima domani pomeriggio nel derby contro la Lazio, che con la vittoria dell’andata ha aperto le prime crepe di una stagione fin qui con più bassi che alti.

La seconda contro la formazione norvegese del Bodo/Glimt, che il sorteggio di ieri a Nyon ha messo di nuovo sulla strada di Mourinho e dei suoi nei quarti di finale di Conference League. Il 6-1 rimediato nel girone in Norvegia lo scorso 21 ottobre è stato finora il punto più basso della Roma del portoghese, e portò ad una frattura netta tra il tecnico ed una parte della squadra.