La Roma dopo il passaggio del turno in Europa League pensa già al prossimo match in campionato. I giallorossi sono tornati in campo a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Lavoro di scarico per tutti coloro che hanno giocato dal primo minuto in Inghilterra, mentre tutti gli altri si sono allenati regolarmente in campo. Ancora assente Romelu Lukaku. L’attaccante belga non ci sarà nella sfida contro il Sassuolo.