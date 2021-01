Terminata la gara (2-2) con l’Inter, per la Roma è già tempo di pensare al prossimo impegno. Una gara non come le altre. Venerdì 15, alle 20:45, i giallorossi saranno infatti impegnati nel derby. La preparazione dei giallorossi alla stracittadina inizierà martedì, quando alle 11 ci sarà la ripresa degli allenamenti.