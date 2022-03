Roma, rifinitura ad Arnhem poi la partenza per Udine – FOTO e VIDEO

Ultimi allenamenti per Josè Mourinho prima della sfida contro l’Udinese. La Roma questa mattina è tornata ad allenarsi ad Arnehm, dove è rimasta in ritiro dopo la sfida contro il Vitesse. La squadra giallorossa si è allenata nel centro sportivo ‘Papendal’, struttura dove si allena anche la formazione olandese. Il programma della seduta odierna è stato diviso tra lavoro atletico, con focus sulla velocità e sui cambi di direzione, e parte tattica. Nel pomeriggio in programma la partenza per Udine.

🇳🇱 Ultimo allenamento ad Arnhem prima ella partenza per Udine 🛫#ASRoma pic.twitter.com/naL3XtSRnx — AS Roma (@OfficialASRoma) March 12, 2022