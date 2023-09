Corriere della Sera Roma (G. Piacentini) – Vincere a Torino per dare continuità alla gara con l’Empoli della scorsa settimana. Ridare dignità ad una classifica che fino a questo momento è deficitaria per la Roma, ma anche per invertire una rotta che vede i giallorossi faticare moltissimo lontano dall’Olimpico.

Dal 29 gennaio, giorno di Napoli-Roma prima del girone di ritorno dello scorso campionato, la squadra di Mourinho ha infatti ottenuto 6 sconfitte, 3 pareggi ed una sola vittoria, proprio contro i granata di Juric, lo scorso 8 aprile grazie a un rigore di Dybala.

Per provare ad invertire la tendenza, Mourinho potrà contare sul rientro di capitan Pellegrini, che però dovrebbe partire dalla panchina, ma non su Smalling e Sanches.

Non sarà una partita come le altre per Andrea Belotti, che partirà dalla panchina ma ritroverà la sua ex squadra e i suoi ex tifosi. Il Gallo in maglia granata ha giocato 7 stagioni e segnato 113 reti (100 in serie A). Ha indossato la fascia di capitano prima di andare via a parametro zero, motivo per cui è stato accusato di tradimento.

Lo scorso anno all’Olimpico si è preso la responsabilità di calciare un rigore, sbagliandolo, ma quest’anno anche lui vorrà prendersi la sua rivincita. In porta torna Rui Patricio, a centrocampo ballottaggio Bove-Aouar.