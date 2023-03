Roma-Real Sociedad 2-0, la moviola dei quotidiani: Scharer la tiene. Zubeldia-Belotti fuori area

Pagine Romaniste – Il primo tempo duro, vigoroso ma regolare; il secondo con più falli. Roma–Real Sociedad, comunque, non lascia strascichi arbitrali. La direzione dello svizzero Scharer è di polso, mantenuto sempre ben rigido. Nella ripresa estrae più cartellini per i baschi, corretti e al momento giusto. Regolari le reti. Il contatto Zubeldia-Belotti della ripresa avviene fuori, ragione per cui non interviene il Var.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Gara tenuta sotto controllo dallo svizzero Sandro Scharer, 34 anni, categoria Élite che l’Uefa ha “retrocesso” dalla Champions dopo l’errore in Milan-Tottenham di fine febbraio. Alla fine sono 25 falli fischiati (18 solo della Real Sociedad) e 6 gialli (5 per gli spagnoli).

Viene salvato dalla posizione di Belotti, quando subisce fallo da Zubeldia: fossero stati dentro l’area… L’Intervento del difensore spagnolo è netto sulla gamba destra di Belotti. Nessun check da parte del Var, se non che tutto arriva fuori area e dunque taglia fuori il lavoro di San al Var. Non c’è invece il fallo di mano di Zubimendi. Tutta buona l’azione della prima rete della Roma. Voto: 6.

La Gazzetta dello Sport (S. Vernazza) – Nel primo tempo Scharer è comprensivo e sorvola su un paio di situazioni da giallo. Nella ripresa, però, non può fare a meno di ammonire Illaramendi, Zubeldia, Gorosabel e Zubimendi per evidenti fallaci su Kumbulla, Belotti (2) e Spinazzola. Corrette anche le valutazioni su due inesistenti falli di mano da rigore. Voto: 6,5.