Roma, quei black out all’inizio della ripresa

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un tempo giocato quasi alla perfezione, come raccontato proprio da Daniele De Rossi, poi quel quarto d’ora risultato fatale per il grande ribaltone dell’Inter con i gol di Thuram e quello di Angeliño nella sua porta. Una beffa per De Rossi che l’aveva preparata bene tatticamente e aveva chiesto ai suoi attenzione nei maggiori momenti di spinta dell’avversaria. Un problema che a questo punto è riconducibile non solo alla forza dell’avversaria, ma anche a uno sbagliato approccio al match dopo essere ritornati in campo.

Sono altri dieci – oltre a quelli dell’Inter – i gol subiti tra il 45′ e il 60′ tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Una problematica che la Roma si è trascinata addirittura dalla prima giornata di Serie A all’Olimpico contro la Salernitana. Il problema è reale e deve essere risolto. Ci lavorerà su De Rossi per tentare di far rientrare in campo i suoi con la stessa concentrazione con cui avevano terminato il primo tempo.